عندما لا تكون “المعاملة بالمثل” .. هكذا يتم معاملة أطفال داعش في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

بإعادة عقارب الزمن للخلف قليلاً، حينما كان داعش يبسط سيطرته على “الموصل” العراقية، و”الرقة” و”السويداء” السوريتين، و”درنة” و”سرت” الليبيتين ، لابد لنا أن نتذكر كيف كان التنظيم الإرهابي يجمع ويُحشد ويجبر الأطفال والعامة كرهاً وقسراً على مشاهدة عمليات “الصلب”، و”القتل”، و”الذبح” بحق من خالفوا عرفه .

لكن كيف عاملت قوات أمنية أطفال داعش الذين تم إخراجهم عبر ممرات آمنة ، من مدن كان يسيطر عليها التنظيم .

ليس بالمثل

يقول رئيس غرفة عمليات الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراتة “صالح مصطفى أبو زريبة” أنهم وجدوا أنفسهم آنذاك مجبرين “إنسانياً” و”أخلاقيا” على تقديم الرعايا للأطفال الذين تم إخراجهم خلال معركة البنيان المرصوص من مدينة سرت خلال العام 2016م .

وأشار “أبو زريبة” إلى أن جمعيتهم قامت آنذاك بإجراء الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية للأطفال على نفقتها، منوهاً إلى أنهم كانوا في حالة يرثى لها ، وأن بعضهم مصاب بجروح وكسور ، وأمراض جلدية ، إضافةً إلى أنهم يعانون من سوء تغذية

تطعيم لكل طفل

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت حملة وطنية للتطعيم ، تستهدف 2.750.000 مليون طفل وطفلة في كامل ربوع ليبيا .

ويقول مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية مصراتة “محمد شابة” – لأخبار ليبيا 24 – أن مكتبهم سيتولى إرسال فرق طبية إلى مقر إيواء أطفال داعش لإجراء التطعيمات اللازمة لهم ضد شلل الأطفال ، ومرض الحصبة والحميراء وإعطاء فيتامين (أ) من بين 150 ألف طفل وطفلة سيتم تحصينهم في مصراتة.

كأبنائي تماماً

وتقول مرافقة أطفال عناصر تنظيم داعش الإرهابي “داعش” بمدينة مصراتة “افطيمة” – 47 عاماً – أعاملهم كأبنائي، حتى أن غالب الأطفال داخل المقر ينادونني ماما”، وقد سمعنا ذلك مراراً.

وتضيف أفطيمة: ”سمعت عن سرت كثيرا ً، دون أن أراها ، أو تخبرني صديقة لي ، فالأطفال المتواجدون داخل المقر هم من حدثوني عما قام به التنظيم من ممارسات ، وتعـذيب بشتى الصنوف ، بل ورووا لي عشرات القصص ما عايشوه منها وما سمعوه ورووه”.

شهاداتهم ومشاهداتهم

في المقر التابع للهلال الأحمر، والذي يتواجد به الطفل “إسلام” الحامل للجنسية المصرية والعشرات من أطفال التنظيم من جنسيات عدة، رأيناهم يشاهدون رسوم اطفال، ويلعبون بـ “الجنتوني”، و ألعاب رياضية أخرى في الساحة الخلفية للمقر الذي يتواجدون به .

وروى الطفل لـ “أخبار ليبيا 24” كيف أخرجته قوات البنيان المرصوص من بين ركام أحد المنازل المدمرة في سرت ، قبل تقديم العلاج له والذي أستمر لأشهر، وفق قوله .

جهود متواصلة

وتحدث مدير فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي مصراتة “نجيب محمد الرايس” – لأخبار ليبيا 24 – عن جهود متواصلة يبذلونها لتسليم الأطفال للدول التي يحملون جنسياتها .

ويضيف “الرايس” أن الحكومة المصرية تعرفت على 12 من الأطفال، موضحاً أنهم مستعدون لتسليمهم رسمياً، وأن 6 آخرين يحملون الجنسية التونسية، وفرنا لهم اتصال بذويهم عبر “سكايب”، وهؤلاء أيضاً ساعين مع حكومتهم لكي يتعرفوا عليهم، وفق قوله .