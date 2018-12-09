الانتهاء من تطوير وحماية منظومة استخراج البيانات الشخصية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اليوم الأحد الانتهاء من تطوير وحماية منظومة سحب المخرجات الشخصية وعودتها للعمل بشكل طبيعي ومنتظم .

وأصدر رئيس المصلحة “محمد بالتمر” – بحسب المكتب الإعلامي للمصلحة – تعليماته بضرورة العمل على تطوير وتحسين منظومات استخراج البيانات الشخصية.

وأضافت أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على مكاتب السجلات المدنية لسحب أوراقهم وشهاداتهم الشخصية سبب إرباك شديد لمكاتب المصلحة وضغط كبير على منظومة إستخراج الشهادات الشخصية.

ونوّهت المصلحة إلى أن المنظومة عادت للعمل بشكل ممتاز وأكثر أمناً وحماية ، لافتةً إلى أن إدارات المصلحة تعمل على تطوير خدماتها التي تقدمها للمواطن إرضاءً له ولتسهيل الإجراءات عليه.