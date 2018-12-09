عقب اجتماعه في بنغازي .. وفد من وزراء المؤقتة في زيارة تفقدية لمطار بنينا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفد من الحكومة المؤقتة مقر مطار بنينا الدولي أمس السبت لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمطار جراء هطول الأمطار والسيول التي انهالت وللوقوف على أهم الاحتياجات الطارئة للمطار لتوفيرها بشكل عاجل وضمان سير الرحلات فيه بالشكل المطلوب.

الوفد تمثل بحسب المكتب الإعلامي التابع لإدارة المطار من وزير الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية “مسعود صوه” ، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” .

وكان في استقبال الوفد كلاً من مدير عام مطار بنينا الدولي ومدير الشؤون الإدارية و المالية بإدارة المطار ومدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنينا وبعض رؤساء الأقسام و الموظفين بإدارة المطار.

وجاءت هذه الزيارة ، عقب الاجتماع العادي التاسع لمجلس وزراء الحكومة المؤقتة بمقر شركة الخليج العربي في مدينة بنغازي.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء “عبدالله الثني” خلال الاجتماع أمس السبت كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم “72” لسنة 2017 م، واعتمد محضر اجتماع مجلس الوزراء السابق .

وتابع الثني مع مجلس الوزراء الأوضاع بمدينة بنغازي بعد هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة ، وشلل كافة القطاعات والأجهزة العاملة بها.

حيث تم عرض الوضع العام لمدينة بنغازي ، خصوصاً ماقامت به الحكومة المؤقتة خلال فترة الأزمة نتيجة غزارة الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات ذات العلاقة كلاً في مجال اختصاصه.

وبحث الثني مع المسؤولين الأعمال الميدانية لحماية محطات توليد الكهرباء لمنع تسريب المياه داخلها ، وتعويض التالف من الأجهزة والمعدات نتيجة للصواعق الكهربائية .

وراجع مجلس الوزراء كافة العقود الموقعة من قبل الحكومة لإعادة استقرار الخدمات بمدينة بنغازي وإلزام الجهات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها.

وطالب مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإزالة العوائق والمباني العشوائية في محيط مجاري المياه الطبيعية ، وسدود حجز المياه منها وادي القطارة.