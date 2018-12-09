جنائي المرج يضبط مصنعا لتصنيع الخمور بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكّن قسم البحث الجنائي المرج من القبض على شخص ليبي الجنسيّة يدير منزله لصناعة وبيع الخمور المحليّة والمستوردة .

وقال النّاطق باسم مديرية أمن المرج نقيب “أحمد المسماري” إنه قد وردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي المرج من مصادره الخاصة ،مفادها قيام شخص يدعي (ح.م.ا) يبلغ من العمر (40) سنة ليبي الجنسية ،يقوم بتصنيع الخمور وبيع المواد المخدّرة بمنزله بأحد أحياء المدينة.

وأضاف “المسماري” أنه تم تكليف أعضاء التّحريات لتأكيد من هذه المعلومات، وبالفعل ،تم تأكيد ذلك وعرض محضر التّحري على النيابة العامة ،التي بدورها أمرت بمداهمة منزل المذكور.

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد ثلاثة براميل سعة (200)لتر، إضافة إلى ضبط كمية من المادة المخدرة نوع حشيش.

ونوّه “المسماري” إلى أنه تم اتّخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ،وإحالتها إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرّف .