الوطنيّة للنفط تحذّر من العواقب الوخيمة لوقف الإنتاج بحقل الشّرارة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

دانت المؤسّسة الوطنيّة للنفط تصّرفات حرس المنشآت النفطية ،في حقل الشّرارة النّفطي، إثر قيامهم أمس السبت، بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، وتهديد الحرس للعاملين ،لوقف الانتاج بصفة كليّة .

وحذّرت المؤسّسة وشركة “أكاكوس” للعمليات النّفطية المشغّلة للحقل من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق على كلّ من المنطقة الجنوبيّة والاقتصاد الليبي بصفة عامّة .

وأشار بيان المؤسّسة أنّ أيّ عمليّة إغلاق قسري ،من شأنها أن تتسبب في العديد من المشاكل اللوجستية طويلة المدى ،التي قد تؤدّي إلى تأخير إعادة فتح الحقل، وهو ما سيتسبب في إيقاف عدد من المشاريع النفطيّة، ومشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة بما في ذلك مشروع إعادة توطين مصفاة الجنوب ،الهادف إلى حلّ أزمة إمدادات الوقود وتعطيل المساعي الرّامية إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة .

وأكّد البيان أنّ إغلاق حقل الشّرارة ،سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدّر بحوالي (315,000) برميل في حقل الشرارة النفطي، و (73,000) برميل في حقل الفيل؛ وذلك بسبب اعتماده بشكل أساسي على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

وأضاف البيان :أنه” سيؤثر الإغلاق على عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط، ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة (32,5) مليون دولار أمريكي يوميا”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإنتاج لم يتوقف في حقلي الشّرارة والفيل وما زال مستمرا حتى الآن .