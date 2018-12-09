ليبي يتصدّر هدافي دوري أبطال إفريقيا 

3

أخبار ليبيا 24 – خاص
انفرد مهاجم فريق النّصر “معتز المهدي” بصدارة قائمة هدافي دوري أبطال إفريقيا مع نهاية الدّور التّمهيدي للمسابقة .
ونجح مهاجم النّصر في تسجيل (4) أهداف خلال مواجهتي النصر أمام “هلال واو” الجنوب السوداني في الدور التمهيدي بواقع هدفين في كل مباراة .
وتعاقدت إدارة النّصر مع “معتز المهدي” بداية هذا الموسم ،لتعويض انتقال سالم المسلاتي لفريق الاتحاد .
وسيلاقي النّصر في دور (32) فريقا حوريا “كوناكري الغيني” في أحد أيام (14) أو (15) أو(16) من ديسمبر الجاري .

AfterPost
مقالات ذات صلة

الخمس يطيح بالأهلي طرابلس في الدّوري الممتاز 

اتّحاد الكرة التّونسي يعتبر لاعبي شمال إفريقيا محليين

شاطئية ليبيا تكشّر عن أنيابها في البطولة الإفريقية 

تسريب بالصور.. قمصان “غير مسبوقة” لبرشلونة بعد شهور

المزيد

الخمس يطيح بالأهلي طرابلس في الدّوري الممتاز 

اتّحاد الكرة التّونسي يعتبر لاعبي شمال إفريقيا محليين

شاطئية ليبيا تكشّر عن أنيابها في البطولة الإفريقية 

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24