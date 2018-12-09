ليبي يتصدّر هدافي دوري أبطال إفريقيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

انفرد مهاجم فريق النّصر “معتز المهدي” بصدارة قائمة هدافي دوري أبطال إفريقيا مع نهاية الدّور التّمهيدي للمسابقة .

ونجح مهاجم النّصر في تسجيل (4) أهداف خلال مواجهتي النصر أمام “هلال واو” الجنوب السوداني في الدور التمهيدي بواقع هدفين في كل مباراة .

وتعاقدت إدارة النّصر مع “معتز المهدي” بداية هذا الموسم ،لتعويض انتقال سالم المسلاتي لفريق الاتحاد .

وسيلاقي النّصر في دور (32) فريقا حوريا “كوناكري الغيني” في أحد أيام (14) أو (15) أو(16) من ديسمبر الجاري .