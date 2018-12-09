بوخمادة يكلّف قوّة جديدة للتّمركز من طرابلس إلى صرمان

بوخمادة يكلّف قوّة جديدة للتّمركز من طرابلس إلى صرمان تمّ اعتقاله بعد ثورة (17) فبراير وتم ّالإفراج عنه في شهر أغسطس 2017م

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر القوات الخاصة اللواء “ونيس بوخماده” قراراً بتكليف عميد “علي سالم خماج” بإمرة الكتيبة (23) صاعقة، وتجميع القوّة ، وإعادة تمركزها من مدينة طرابلس إلى مدينة صرمان.

يُذكر أنّ الكتيبة (23) صاعقة المتمركزة بطرابلس، تمّ حلّها في شهر يناير 2018م بتعليمات من القيادة العامة ،وضمّها إلى الكتيبة (22) صاعقة بكامل أفرادها وعتادها .