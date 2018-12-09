بدعم من ألمانيا .. اتّفاق هام للتّخلص من مواد ملوّثة في بلديّة غريان 

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش فريقٌ من بعثة الأمم المتّحدة في ليبيا، وعدد من القيادات العسكريّة بحكومة الوفاق آلية التّخلص ،من وقود الصّواريخ والمادة المؤكّسدة ،الموجودة بمخزني غوط الرّيح والعربان ببلديّة غريان .

وأكّد مدير مكتب الإعلام ببلدية غريان “حامد النّويصري” – لأخبار ليبيا 24 – أنه سيتم الشّروع في عملية التّخلص قريبًا، من هذه المواد الضّارة الملوّثة للبيئة .

ونقل “النّويصري” عن رئيس اللجنة المشكّلة من المجلس البلدي غريان لمتابعة ملف “صلاح بركات” أنّ البرنامج المعدّ من هيئة الأمم المتّحدة ، التخلّص من هذه المواد سيكون بدعم من دولة ألمانيا كدولةٍ مانحة .

وأضاف”النويصري” سيتم بناء سياج حول مكان التّخزين، وإنشاء مقرّ إداري، ومنصتين للمصنعين ،اللذين سيتم جلبهما من دولة تركيا ،لإعادة تدوير الوقود والمادة المؤكّسدة ، وتحويلهما إلى مواد عضويّة وأسمدة صالحة للاستعمال.

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد اليومين الماضيين ،أبرم في صالة اجتماعات المجلس البلدي غريان، وضمّ كلا من فريق بعثة الأمم المتحدة، ورئيس أركان قوات الدّفاع الجوي اللواء “عبد الباسط جريد”، وعميد ركن “عبدالمنعم الصابري”، ومسؤولين من بلدية غريان .