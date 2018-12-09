بعد غرقها بالكامل بسبب الأمطار .. الثني في بنغازي وقرارات على الورق 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتخذ مجلس وزراء الحكومة المؤقتة جملة من القرارات والإجراءات الهامة خلال اجتماعه العادي التاسع للعام الحالي بمقر شركة الخليج العربي في مدينة بنغازي

واستعرض رئيس مجلس الوزراء “عبدالله الثني” خلال الاجتماع اليوم السبت كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم “72” لسنة 2017 م، واعتمد محضر اجتماع مجلس الوزراء السابق .

وتابع الثني مع مجلس الوزراء الأوضاع بمدينة بنغازي بعد هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة ، وشلل كافة القطاعات والأجهزة العاملة بها .

حيث تم عرض الوضع العام لمدينة بنغازي خصوصاً ماقامت به الحكومة المؤقتة خلال فترة الأزمة نتيجة غزارة الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات ذات العلاقة كلاً في مجال اختصاصه.

وبحث الثني مع المسؤولين الأعمال الميدانية لحماية محطات توليد الكهرباء لمنع تسريب المياه داخلها ، وتعويض التالف من الأجهزة والمعدات نتيجة للصواعق الكهربائية .

وراجع مجلس الوزراء كافة العقود الموقعة من قبل الحكومة لإعادة استقرار الخدمات بمدينة بنغازي وإلزام الجهات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها.

وطالب مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإزالة العوائق والمباني العشوائية في محيط مجاري المياه الطبيعية ، وسدود حجز المياه منها وادي القطارة.

وفي ذات السياق، وافق على كتاب الوكيل العام المكلف بتسيير مهام وزارة الصحة على مقترح لإنشاء مركز خاص بعلاج مرضى الكبد ببلدية طبرق ، بالإضافة لإنشاء مركز طبي بالمناطق الحارة ببلدية الكفرة .

وتم إصدار قرار بترفيع مركز المرج لعلاج مرضى السكر وإعادة تسميته إلى مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء بسعة 120 سرير ، كما وافق على إنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية ويقع تحت إشراف وزارة الصحة.

ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزير التعليم بشأن ترشيح الدكتور “رحيل جمعة رحيل” أستاذ مشارك لتولي مهام وكيل جامعة النجم الساطع للشؤون التعليمية ، إضافة إلى الموافقة بشأن اعتماد وترقية مستشفى قورينا بشحات ومركز السكر بالجبل الأخضر كمراكز تعليمية .