لأسباب تتعلق بالأمن .. تمديد حظر دخول الأجواء الأوروبية على شركات الطيران الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

مددت سلطات الطيران المدني التابعة للاتحاد الأوروبي منع 7 شركات طيران ليبية من دخول أجوائها .

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية ، فإن استمرار حظر الطيران جاء لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

وأدرج الطيران المدني على قائمة الحظر ، الخطوط الجوية الإفريقية، والخطوط الجوية الليبية ، وطيران البراق، وغدامس للنقل الجوي ، والمجموعة العالمية للطيران والخدمات، وليبيا للطيران وشركة طيران النفط.

وجاء تصنيف الشركات السبع الليبية ضمن 115 شركة حول العالم ممنوعة من التحليق في الأجواء الأوروبية كونها لم تحترم المعايير الدولية للسلامة والأمن .

كما ضم الإصدار الجديد لقائمة المفوضية الأوروبية شركات تعود أغلبها إلى إيران والعراق وفنزويلا ، بالإضافة لليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في عام 2014 تحليق شركات الطيران الليبية في الأجواء الأوروبية ، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الطيران المدني في ليبيا ، في ظل المعارك الدائرة آنذاك بالبلاد.