إقفال معبر رأس اجدير أمام مهربي الوقود 

أخبار ليبيا 24 – خاص

فرضت لجنة أزمة الوقود والغاز سيطرتها على منفذ رأس اجدير الحدودي ، وتمكنت من منع كافة مهربي الوقود من عبور المنفذ مع تونس.

وذكرت اللجنة – في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك – أن المركبات الآلية لمهربي الوقود تصطف لعدة كيلو مترات ، ويقومون بنهب كميات تتجاوز المليون لتر من الوقود يومياً.

وأضافت اللجنة أن هذا يأتي بناءً على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي المقترح ووزير داخليته ، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ، وعلى تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي ، بشأن الحد من ظاهرة تهريب الوقود ورفع معاناة أهل المنطقة الغربية ومناطق الجبل بتوفير الوقود والغاز وفق نص المنشور.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت الأسبوع الماضي ، إن عمليات التهريب من الأخطار الأكثر تهديداً للاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها وجهودها لمحاربة هذه الجريمة عبر سن القوانين الرادعة للمهربين.