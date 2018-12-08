بعد مماطلة المجلس الرئاسي .. حراك “غضب فزان” يغلق حقلي الشرارة والفيل 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن حراك غضب فزان إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين بعد مماطلة المجلس الرئاسي في تنفيذ مطالب أهل الجنوب.

وأكد منسق حراك “غضب فزان” “بشير الشيخ” اليوم السبت ، أن الحراك لن يتنازل عن مطالبه، مهدداً بالتصعيد في حال عدم التفات الحكومة المقترحة لمطالب أهل فزان والشروع في تنفيذها.

وأفاد “بشير الشيخ” – في تصريحات صحفية – بأن مطالب أهل فزان تتمثل في دعم الجهات الأمنية والقطاع الصحي ، وتشغيل محطة أوباري الغازية والتعامل مع مدينة أوباري منطقة منكوبة ، وتعيين شباب المدينة في المواقع النفطية .

وكانت قبائل الطوارق أعلنت في شهر أكتوبر الماضي دعمها لحراك (غضب فزان) الذي يضم مجموعة من شباب مناطق مرزق وأوباري وسبها والشاطئ وغات احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعانيها الجنوب الليبي.

وانطلق حراك (غضب فزان) في 15 من أكتوبر الجاري ، وينادي القائمون عليه بمطالب عدة من بينها دعم الجهات الأمنية وإطلاق برنامج شامل يستهدف التنمية المكانية المستدامة للمنطقة الجنوبية.