عيوب جديدة تظهر في أحدث هواتف آيفون

ذكر عدد من مستخدمي موقع “Reddit” أن هواتف “iPhone XS” الحديثة تعاني من مشاكل في العمل مع الشبكات الخلوية.

وأكد أحد المستخدمين أنه اضطر لاستبدال هاتفه الجديد “XS” بهاتف “iPhone X” الأقدم بعد مدة من شرائه، وذلك بعد أن أزعجته المشاكل الدائمة التي ظهرت في عمل هذا الهاتف مع شبكات “LTE” الخلوية، وفشله المتكرر في التقاط إشارة الشبكات.

ويرى المستخدم أن ظهور هذه المشاكل في هاتف آبل الأخير سببه استخدام شرائح مودم من تطوير “Intel”، في حين أن هواتف “iPhone X” التي طرحت العام الفائت احتوت على شرائح من تطوير “Qualcomm”.

ولا تعد تلك المشكلة الوحيدة التي واجهت أحدث هواتف آبل، فقد اشتكى الكثير من عملاء شركة “Verizon” الأمريكية للاتصالات من أن شرائح “eSim” في هواتف آيفون “XS” و”XR” خاصتهم لا تتصل بالشبكات الخلوية.