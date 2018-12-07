على خطى “هيونداي”.. “كيا” تطلق سيارات بيك آب مميزة

ذكر موقع “Autocar” أن شركة كيا عازمة على إطلاق سيارات بيك آب مميزة تنافس فيها تلك التي أعلنت عنها شركة هيونداي مؤخرا.

وأكد كبير المصممين في اتحاد “Hyundai-KIA”، لوك دونكيرفولكيه، تلك الأخبار موضحا أن السيارة الجديدة قد تبنى على الأرجح على نفس منصة سيارات البيك آب التي أعلنت عنها هيونداي مؤخرا.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بقمرة تتسع لشخصين، وهيكل عصري مزود بعجلات رياضية بمقاس 20 بوصة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ولم تعلن كيا عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه السيارة، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستصدر عام 2020، تزامنا مع إطلاق هيونداي مركبتها المنافسة.