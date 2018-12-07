انتشار السلاح يحصد أرواح المدنيين في بنغازي المجني عليه لقي حتفه بعد تعرضه لإطلاق ناري في منطقة السلماني الغربي وهو يقف أمام منزله

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر طبي أن مستشفى الجلاء استقبل الأربعاء جثة المواطن عبد الجليل محمود صالح الحاسي بعد تعرضه لعيار ناري أحادي.

وأضاف المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحاسي البالغ من العمر 68 عام تعرض لرصاصة اخترقت الصدر وتسببت في تهتك للكبد والبنكرياس.

وفي ذات السياق ذكر شهود عيان لـ”أخبار ليبيا24″ أن المجني عليه لقي حتفه بعد تعرضه لإطلاق ناري في منطقة السلماني الغربي وهو يقف أمام منزله.

وأوضح شهود العيان أن شجارًا بدأ بين جيران الحاسي بسبب موقف سيارات فأخرج أحدهم السلاح وقام بالرماية فأصيب على إثرها ونقل المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتسبب انتشار السلاح في مقتل العشرات من المدنيين في بنغازي ولعل آخر ضحايا انتشار السلاح مقتل الطفل المبروك جلال الصديق وإصابة صلاح إدريس الكيلاني برصاص عشوائي في موقعين مختلفين بمدينة بنغازي في الأول من ديسمبر الجاري.