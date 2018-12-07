الجوية الأفريقية تتراجع عن رفع أسعار تذاكر ” الكفرة – بنغازي” وتنفرد شركة الخطوط الأفريقية عن باقي شركات الطيران في توفير خط جوي بين مطاري بنغازي والكفرة

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن تراجعها في رفع أسعار التذاكر السفر من مدينة الكفرة إلى مدينة بنغازي من 145 دينار للتذكرة إلى السعر السابقً 95 دينار.

وتنفرد شركة الخطوط الأفريقية عن باقي شركات الطيران في توفير خط جوي بين مطاري بنغازي والكفرة.

وكان نشطاء ومواطنين وموظفي عدد من المؤسسات والقطاعات في مدينة الكفرة قد أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم السبت المقبل أمام مقر مكتب الشركة في الكفرة للمطالبة بإعادة النظر في هذه الأسعار التي وصفوها بـ ” الفلكية “.