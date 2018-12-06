وصول الطبيب الألماني الزائر “أيفو باكا ” إلى مركز بنغازي الطبي

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أفاد مدير المكتب الإعلامي في مركز بنغازي الطبي “خليل قويدر” ، أن الطبيب الزائر الاستشاري في جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة “أيفو باكا ” من ألمانيا بدأ بالكشف والتشخيص عن بعض الحالات.

وأضاف قويدر أن “باكا” سيجري خلال العشرة أيام المقبلة عمليات جراحية ، وأول تلك العمليات لحالة تعاني من إصابة في القدم اليمنى نتيجة تعرضها لتفجير لغم .

وتابع مدير المكتب أنه من بين العمليات الجراحية التي سوف يجريها الطبيب الزائر ، عمليات جراحة الوجه والأوعية الدموية ، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة في توطين العلاج داخل البلاد ، وعدم تكبد المرضى مشقة السفر وعناءها.

ولفت قويدر أنه يتوافد خلال هذه الأيام على المركز أساتذة من صفوة الاستشاريين ، لتقديم العلاج وإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية للحالات المرضية المستعصية ، بعد توفر الإمكانيات.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في مركز بنغازي الطبي أن توافد الاستشاريين يعد إنجازا ومكسباً للمركز الطبي وللجنة العلاج المركزية.