توقيع اتفاقية توأمة وشراكة بين الأولمبياد الخاص الليبي ونادي بنغازي الجديدة الرياضي.

وتتضمن الاتفاقية إقامة برامج رياضية مختلفة ، وفتح المجال أمام رياضيي الأولمبياد الخاص

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أخبار ليبيا24

شهدت قاعة الأولمبياد الخاص بنغازي أمس الأربعاء ، احتفالية توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الأولمبياد الخاص الليبي ببنغازي ونادي بنغازي الجديدة .

ووقع الاتفاقية عن النادي “فتحي الشكري” رئيس مجلس إدارة النادي وعن الأولمبياد الخاص الليبي ببنغازي “محمد سعيد الورفلي” مدير البرنامج الفرعي في بنغازي.

وتتضمن الاتفاقية إقامة برامج رياضية مختلفة ، وفتح المجال أمام رياضيي الأولمبياد الخاص ، للاستفادة من المرافق والملاعب الرياضية في النادي ، والاستفادة من أطقم المدربين وإقامة الدورات التدريبية المشتركة لكلا الجانبين.

ونظم الأولمبياد الخاص الليبي في بنغازي أمس الأربعاء ، بطولة القوة البدنية في رفع الأثقال تحت شعار ” نعم نستطيع” ، في قاعة الألعاب في الأولمبياد في منطقة الحدائق ، بمشاركة اثنان وعشرون رياضي ورياضية .

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