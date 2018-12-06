الاتحاد الليبي يحدد موعد ومكان الجمعية العمومية

أخبار ليبيا24- خاص

حدد الاتحاد الليبي تاريخ 20 من ديسمبر الجاري موعداً لانعقاد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم في مدينة المرج .

وأشار قرار الاتحاد الليبي الذي تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه أن انعقاد الجمعية العمومية سيكون لمناقشة سحب الثقة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد جمال الجعفري.

وأوضح القرار أن حضور الجمعية العمومية يقتصر بكتاب رسمي وبختم النادي على الرئيس أو نائبه .

يشار إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي أصدروا فيما سبق قرار بإيقاف رئيس الاتحاد الليبي جمال الجعفري بسبب ما وصفوه بتجاوزات و تغيير في النظام الأساسي للاتحاد الليبي.