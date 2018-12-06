أرقام مميزة في بطولة القوة البدنية لذوي الإعاقة الذهنية

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت بنجاح صباح الأربعاء بطولة القوة البدينة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتي نظمها الأولمبياد الخاص الليبي في بنغازي بمقر جمعية أصدقاء المعاقين.

وقال رئيس الأولمبياد الخاص الليبي بالبرنامج الخاص ببنغازي محمد سعيد الورفلي إن البطولة استهدفت رياضيين من الجنسين.

وأضاف الورفلي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن البطولة نظمت ضمن فعاليات مهرجان خاص بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظم تحت شعار ” نعم نستطيع”.

وأوضح رئيس الأولمبياد أن البطولة تعتبر تنشيطية واستعدادية للمشاركة في الألعاب العالمية التي ستقام في أبو ظبي شهر مارس من العام المقبل .

من جهته قال مدرب الأولمبياد الخاص عبد الرحمن بدر أن الرياضيين المشاركين في البطولة كان 10 رياضيين.

وأضاف بدر أن الرياضي منصف الزوي نجح تحطيم رقم في لعبة الرفع برفعه 242ونصف كيلو جرام .

و كان من المنتظر مشاركة 22 رياضي ورياضية في البطولة إلا أن سوء الأحوال الجوية في مدينة بنغازي حال دون ذلك.