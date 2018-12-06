الكتيبة 276 مشاة تسير دوريات بالمناطق المحيطة بالهلال النفطي هذه الدوريات لمراقبه تحركات الآليات المجهولة إن وجدت وترددها على نقاط معينة في إطار حماية الهلال النفطي

أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن الكتيبة 276 مشاة سيرت دوريات بالمناطق المحيطة بالهلال النفطي بالتنسيق مع غرفة عمليات سرت الكبرى بإمرة اللواء سالم درياق.

وأضاف الخرطوش أن هذه الدوريات لمراقبه تحركات الآليات المجهولة إن وجدت وترددها على نقاط معينة في إطار حماية الهلال النفطي من العصابات الإجرامية التي لطالما حاولت الفوز بقوت الليبيين بدعم من جهات محددة بعينها.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن هذه الدوريات تأتي في إطار الدورات التنشيطية للواء 73 مشاة على مستوى جميع الوحدات من تخصصات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدفعية الثقيلة والدبابات وصنف المخابرة وذالك للجاهزية التامة لما هوا قادم من مهام.

يشار إلى أن منطقة الهلال النفطي شهدت خلال الأعوام الماضية اشتباكات مسلحة نتيجة الاعتداءات المتكررة على الموانئ والحقول النفطية من قبل المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.