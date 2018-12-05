أمن تازربو تتسلم آليات وأسلحة وعتاد خاص من داخلية المؤقتة

وحث الوزير مدير أمن تازربو على إطلاق الدورة التدريبية للمنتسبين الجدد لهيئة الشرطة بواقع 300 متدرب

4

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلم وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” اليوم الأربعاء مديرية أمن تازربو آليات وأسلحة وعتاد خاص بها والتي وعد بتوريدها إلى المديرية عقب الزيارة التي أجراها للبلدية في 28 نوفمبر الماضي .

وجاءت زيارة وزير الداخلية إلى بلدية تازربو عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المنطقة كأول مسؤول رفيع يصل المنطقة على رأس قوة أمنية مجهزة .

وعقد الوزير اليوم اجتماعاً مع مدير أمن تازربو في مقر الوزارة في منطقة قرنادة ، وسلمه كافة الاحتياجات والدعم للمديرية .

وحث الوزير مدير أمن تازربو على إطلاق الدورة التدريبية للمنتسبين الجدد لهيئة الشرطة بواقع 300 متدرب ، مؤكداً على ضرورة عمل المديرية بما يكفل أمن الوطن والمواطن في تلك المنطقة .

AfterPost
مقالات ذات صلة

مرور الأبيار : الطرق الرئيسية بالمنطقة صالحة حاليًا لسير السيارات

أمن بنغازي : الوضع الأمني والمروري والخدمي في شوارع المدينة تحت السيطرة

المسماري : الجيش مع المؤتمر الجامع والانتخابات في الربيع المقبل

لمناقشة مكافحة الألغام والإصلاحات الاقتصادية .. بوجواري يلتقي وفد من الاتحاد الأوروبي…

المزيد

مرور الأبيار : الطرق الرئيسية بالمنطقة صالحة حاليًا لسير…

أمن بنغازي : الوضع الأمني والمروري والخدمي في شوارع المدينة…

المسماري : الجيش مع المؤتمر الجامع والانتخابات في الربيع…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24