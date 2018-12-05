الأهلي بنغازي يحجز مكاناً في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تخطى الأهلي بنغازي منافسه “إف سي نواذيبو” بنتيجة ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز عليه ، اليوم الأربعاء ، على ارضية ملعب “بترو سبورت” بالعاصمة المصرية القاهرة .

وافتتح ممثل ليبيا النتيجة في الدقيقة الـ28 عن طريق المحترف البوركيني “فاروقا محمد” ، قبل أن يضيف جبريل مرسال الهدف الثاني في الدقيقة الـ90.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في نواكشوط انتهت بفوز “نواذيبو بنتيجة” 2-1 ، ليتأهل الأهلي بنغازي إلى دور الـ32.

بهذا التأهل يضرب الاهلي موعداً مع “صن داونز” الجنوب إفريقي ، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب فى أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري ، على أن يكون لقاء الإياب في أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه .

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