لمناقشة مكافحة الألغام والإصلاحات الاقتصادية .. بوجواري يلتقي وفد من الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية الوقوف على الأوضاع في بنغازي ، والتعرف على رؤية البلدية تجاه مختلف المواضيع وما هي أولوياتها ومدى استفادتها من المشاريع

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل عميد بلدية بنغازي “صقر بوجواري” نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” اليوم الأربعاء بمقر البلدية في بنغازي .

وبحث بوجواري مع وليامز أهمية فتح مكتب للبعثة الأممية في المدينة ودعمها في مجال مكافحة الألغام ، ومتابعة الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية.

وفي ذات الشأن ، عقدت نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز” اليوم الأربعاء ، اجتماعاً مع أعضاء من مجلس النواب في مدينة بنغازي وبحثت آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن مجلس النواب .

وبحثت وليامز مع النواب، الترتيبات الأمنية الجديدة في مدينة طرابلس والأوضاع المتدهورة في الجنوب الليبي .

و‏عقدت نائب الممثل الخاص في مدينة بنغازى‬ عدة لقاءات مع شباب قدموا من مختلف مناطق شرق ليبيا‬ للاستماع إلى رؤاهم حول الملتقى الوطني ‬، والإطار الدستوري والانتخابات ، كما استمعت إلى أولوياتهم فيما يخص المستقبل والحلول الرامية لإنهاء الجمود الراهن .

ووصلت نائب المبعوث الأممي يوم أمس الثلاثاء إلى بنغازي وعقدت عدة اجتماعات مع سياسيين ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ترتيبات انعقاد المؤتمر الجامع مطلع العام المقبل .

وفي ذات الشأن، التقى مساء أمس الثلاثاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس “صقر عمران بوجواري”، سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “آلن بوجيا” والوفد المرافق له ، حيث حضر اللقاء مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي “ناصر الطواح” و وكيل ديوان البلدية “عمر نشاد” ومدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزه” .

ورحب رئيس المجلس التسييري للبلدية بسفير الإتحاد الأوروبي موضحاً له المراحل التي خاضتها مدينة بنغازي وأهلها في مكافحة الإرهاب، وما قامت به الجماعات الإرهابية من استهداف لأفراد الجيش والشرطة ، وكافة شرائح المجتمع من رجال القضاء والمحامين الإعلاميين، والدور الوطني الذي قام به الجيش الليبي والقوى المساندة من أجل القضاء على هذه الجماعات، وحجم التضحيات التي قُدمت وآلاف الشهداء والجرحى ، والدمار الذي تعرضت له المدينة ، والأضرار التي حدثت للممتلكات العامة والخاصة والآلاف من النازحين ، ومدى حاجة المدينة إلى الدعم والمساندة في مختلف المجالات ، الصحية منها والتعليمية وفي كافة الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وما تتطلبه من أجهزة ومعدات ، وأن بنغازي الآن آمنة والحمد لله ، وأثنى على الدور الإيجابي للإتحاد الأوروبي ، وعلى ما تم تقديمه من دعم في الفترة الماضية.

وبدوره أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن سعادته لزيارة مدينة بنغازي ولقائه رئيس المجلس ، وأن زيارته بهدف الوقوف على الأوضاع في بنغازي ، والتعرف على رؤية البلدية تجاه مختلف المواضيع وما هي أولوياتها ومدى استفادتها من المشاريع التي تنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وأنه يأمل في أن يرى حكومة موحدة لليبيا خلال الفترة القادمة.

واستعرض المشاريع التي قام بتنفيذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا والمشاريع المستهدف تنفيذها ضمن برنامج التعافي ، وإعادة الأمن والاستقرار في المدينة وتقديم خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية ، المستهدف تنفيذه من خلال الإتحاد الأوروبي في الفترة القادمة ، المستهدف به عدد 24 بلدية في ليبيا ، إضافةً إلى مناقشة مشاريع مبادرة “نيقوسيا” التي تستهدف التدريب والتطوير للعناصر البشرية وعدد من المشاريع في مختلف المجالات ، وإمكانية القيام بعدد من البرامج المشتركة في مجالات التعليم والثقافة والتدريب والتطوير بما يخدم المدينة والمواطنين.