الحبري يطالب المصارف بفتح أبوابها أمام الزبائن .

أخبار ليبيا 24

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي – البيضاء الدكتور “علي الحبري” كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغداً الخميس أمام الزبائن .

وجاءت هذه المخاطبة تأسيساً على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي ، بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته .

ونوه الحبري في بيانه اليوم الأربعاء إلى أن بعض المصارف قامت بقفل أبوابها ، واعتباره يوم عطلة نتيجة هطول الأمطار على المدينة ، دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المركزي .