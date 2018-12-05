الحبري يطالب المصارف بفتح أبوابها أمام الزبائن .

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أخبار ليبيا 24

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي – البيضاء الدكتور “علي الحبري” كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغداً الخميس أمام الزبائن .

وجاءت هذه المخاطبة تأسيساً على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي ، بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته .

ونوه الحبري في بيانه اليوم الأربعاء إلى أن بعض المصارف قامت بقفل أبوابها ، واعتباره يوم عطلة نتيجة هطول الأمطار على المدينة ، دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المركزي .

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