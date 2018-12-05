لعلاج العديد من الأمراض المستعصية .. صحة المؤقتة تفعل الاتفاقية مع مركز الحسين للسرطان 

تفعيل اتفاقية سابقة بين مستشفى الخالدي في المملكة الأردنية ومستشفى أطفال بنغازي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اليوم الثلاثاء لجنة علاج الأطفال ، المكلفة من وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اجتماعاً مع أولياء أمور الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم .

وبحث أعضاء اللجنة مع أولياء الأمور ، الذين أُجريت لهم عمليات زراعة نخاع العظم في مركز الحسين للسرطان ، آخر المستجدات بخصوص العلاج ومراحله في الأردن .

كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع المشرف على اتفاقية علاج الأطفال في إدارة مركز الحسين للسرطان “رمزي الطويل” والأطباء المشرفين على متابعة الاطفال .

وقامت اللجنة بتفعيل اتفاقية سابقة بين مستشفى الخالدي في المملكة الأردنية ، ومستشفى أطفال بنغازي ؛ وهذه الاتفاقية تم تعديلها من قبل اللجنة لصالح الأطفال المرضى في مستشفى الأطفال .

وتشمل هذه الاتفاقية شريحة واسعة من الأطفال المرضى بالأورام المختلفة وعمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب وأمراض المناعة ، وأي مرض يتعذر علاجه في مستشفى أطفال بنغازي.

وقد وصلت أول دفعة من الأطفال يومي الجمعة والأحد الماضي ، وعددهم 8 حالات وتم ادخالهم إلى مستشفى الخالدي وباشروا في التشخيص والعلاج وستتوالى باقي الحالات تباعاً ، والبالغ عددهم أكثر من 90 طفل تقريباً .

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