لعلاج العديد من الأمراض المستعصية .. صحة المؤقتة تفعل الاتفاقية مع مركز الحسين للسرطان
تفعيل اتفاقية سابقة بين مستشفى الخالدي في المملكة الأردنية ومستشفى أطفال بنغازي
أخبار ليبيا 24 – خاص
عقدت اليوم الثلاثاء لجنة علاج الأطفال ، المكلفة من وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اجتماعاً مع أولياء أمور الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم .
وبحث أعضاء اللجنة مع أولياء الأمور ، الذين أُجريت لهم عمليات زراعة نخاع العظم في مركز الحسين للسرطان ، آخر المستجدات بخصوص العلاج ومراحله في الأردن .
كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع المشرف على اتفاقية علاج الأطفال في إدارة مركز الحسين للسرطان “رمزي الطويل” والأطباء المشرفين على متابعة الاطفال .
وقامت اللجنة بتفعيل اتفاقية سابقة بين مستشفى الخالدي في المملكة الأردنية ، ومستشفى أطفال بنغازي ؛ وهذه الاتفاقية تم تعديلها من قبل اللجنة لصالح الأطفال المرضى في مستشفى الأطفال .
وتشمل هذه الاتفاقية شريحة واسعة من الأطفال المرضى بالأورام المختلفة وعمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب وأمراض المناعة ، وأي مرض يتعذر علاجه في مستشفى أطفال بنغازي.
وقد وصلت أول دفعة من الأطفال يومي الجمعة والأحد الماضي ، وعددهم 8 حالات وتم ادخالهم إلى مستشفى الخالدي وباشروا في التشخيص والعلاج وستتوالى باقي الحالات تباعاً ، والبالغ عددهم أكثر من 90 طفل تقريباً .