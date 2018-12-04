الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يدرسان إقامة أنشطة شبابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة المعلومات والإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق “حمزة المهدوي” ، إن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور “بشير القنطري” عقد اجتماعاً مع “بيرانجيه بويل يوسفي” ، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا ، والوفد المرافق لها صباح اليوم الثلاثاء بديوان الهيئة في طرابلس .

وأوضح المهدوي – لأخبار ليبيا 24 – أنه تم مناقشة خطة عمل الشباب بالهيئة للعام 2019 ، وآلية دعمهم ودمجهم في كافة الأنشطة والبرامج الشبابية المقبلة .

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول من نوعه ، منوهاً إلى أنه تم خلاله عرض مقترحات وبرامج الهيئة حول تنفيذ عدة أنشطة شبابية .

ومن جهته ، عبرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ، في كلمة لها خلال الاجتماع عن إعجابها بخطة العمل المدروسة للهيئة لسنة 2019 .

وأكدت أن دعم شريحة الشباب في ليبيا من أولوياتهم للمساهمة في الدفع بهم للبناء والتطوير والمساهمة في إرساء السلم المجتمعي .

يُشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالهيئة ، ومدير إدارة إعداد وتمكين الشباب ، ومدير إدارة التواصل مع الشباب بالهيئة .