بسبب تزايد هطول الأمطار .. قسم المرور بنغازي يحذر من استخدام طريق مصنع الإسمنت 

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر رئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص بنغازي “عوض العدولي” كافة مستخدمي الطريق العام في مدينة بنغازي ، من عدم المرور من طريق مصنع الإسمنت غرب بنغازي .

وناشد العدولي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – جميع المواطنين عدم استخدام طريق مصنع الإسمنت – الرابطة بين منطقة القوارشة وسيدي فرج وبوهادي ومدخل بنغازي الغربي – لهطول الأمطار بشكل كبير وتراكم المياه على الطريق ما تسبب في إغلاق الطريق .

وقال رئيس مكتب الإعلام إن القسم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة ، في كافة أنحاء المدينة .

وقال العدولي إن أغلب الإشارات الضوئية المرورية العاملة بالمدينة توقفت ، نظراً لانقطاع التيار الكهربائي ، الأمر الذي دعا إلى تسهيل حركة السير من قبل رجال المرور (يدوياً) ، حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق العام ، سائقي المركبات الآلية .

وناشد العدولي سائقي المركبات الآلية ، باحترام رجال المرور العاملين بهذه الظروف الجوية السيئة .

وأوضح العدولي أن القسم يعمل على تشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسباً لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة ، حتى انتهاء تحذيرات الأرصاد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعياتها .

وشدد العدولي على أهمية التزام المواطنين بالتنبيه الذي وجه لهم بضرورة التقيد بالسرعة القانونية ، وتخفيف حركة المرور قدر الإمكان نظراً لخطورة ارتفاع منسوب مياه الأمطار على حركة السير بأغلب شوارع المدينة .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار غزيرة وسيول ، ومنخفض ممتاز وتراكمي يفوق 80 ملم .