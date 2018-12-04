القابضة للاتصالات تناقش الموازنة التقديرية للعام المقبل 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقُد بمقر الشركة القابضة للاتصالات بمبنى بريد شارع الزاوية بمدينة طرابلس اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور “فيصل قرقاب” وبحضور أعضاء مجلس الإدارة لبحث الترتيبات الخاصة بالموازنة التقديرية لسنة 2019.

وتناول الاجتماع متابعة أعمال شركات القطاع ومناقشة التجهيزات والترتيبات الخاصة بالموازنة التقديرية لسنة 2019م ، بالإضافة إلى عرض ومناقشة مجموعة من التقارير المالية والفنية لمختلف الإدارات بالشركة ، بما في ذلك تقارير وخطط مكتب الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية واعتماد اللوائح الإدارية والمالية للشركة.

وخلُص الاجتماع إلى وضع مجموعة من الأهداف والخطوات العملية التي من شأنها ضمان تنفيد مجموعة من المشاريع والمبادرات المهمة التي ستساهم وبشكل كبير في الرفع من جودة الخدمة ومن كفاءة موظفي قطاع الاتصالات.