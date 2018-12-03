العثور على جثة شخص مصري متحللة غرب منطقة “مسوس”

أخبار ليبيا 24 – خاص

عثرت دورية تابعة لمركز شرطة مسوس على جثة متحللة بمنطقة “عقيرة الدم” غرب منطقة مسوس بحوالي 30 كيلو متر .

وبحسب الفحوصات الأولية للجثة، رجح أحد أفراد الأمن بمركز شرطة مسوس أن الجثة تعود لشخص من العمالة الوافدة، وتحديداً “مصري” الجنسية ، وذلك بعد العثور على جواز سفر بجيب الجثة تدل على البيانات الشخصية للجثة .

وأحال أعضاء المركز – بناء على تعليمات وكيل النيابة – الجثة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي لاستكمال الإجراءات القانونية ، وإبلاغ السلطات المصرية بذلك .