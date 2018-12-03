لبحث قضايا التزوير و”إثبات النسب” .. بالتمر يلتقي المحامي العام في بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر” مع المحامي العام “إبراهيم الدرسي” ، القضايا المتعلقة بمصلحة الأحوال المدنية خصوصاً القضايا المحالة إليهم .

وأبدى رئيس المصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر – خلال زيارته مدينة بنغازي اليومين الماضيين – عن استعداد المصلحة للتعاون مع كافة الجهات للتذليل الصعاب من أجل خدمة الوطن والمواطن ، مطالباً إياهم بالتواصل مع المصلحة بشأن القضايا المحالة إليهم .

وعقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر” أمس الأحد اجتماعاً مع رئيس فرع إدارة القضايا بنغازي “عزالدين الغرابي” .

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير مصلحة الأحوال المدنية بالفرع مقدم “أسامة الدرسي” ، ومدير السجل المدني الصابري مقدم “عمر نجم” ، ومستشار الفرع “فتحي المغربي”، التنسيق بين مصلحة الاحوال المدنية وإدارة القضايا بخصوص العديد من الموضوعات التي تخص السجلات المدنية ، والقضايا المرفوعة ضدها .

وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه عمل إدارة القضايا بخصوص مصلحة الأحوال المدنية وعدم التواصل مع إدارة المصلحة بنغازي ، مناقشاً موضوع القضايا المرفوعة بخصوص قضايا “إثبات النسب” و”إضافة الاسم الرابع للجد” .