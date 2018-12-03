افتتاح مختبر جديد بحقل السرير النفطي

في إطار اهتمامات شركة الخليج العربي للنفط بالمختبرات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح مدير حقل السرير المكلف “بشير شلوف” صباح أمس الأحد مختبراً بحقل السرير النفطي تابع لإدارة الشؤون الفنية بعد إتمام الصيانة الكاملة له .

وأُلقيت بعض الكلمات خلال هذا الاحتفال إشادة بالأعمال التي تم تنفيذها ، وتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل ، ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع اجتماع منسقي مختبرات الحقول والمصافي والذي عقد الأحد بحقل السرير.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار اهتمامات شركة الخليج العربي للنفط بالمختبرات ، حيث تم في السابق افتتاح مختبر ميناء الحريقة النفطي وهذه المختبرات لها الدور الكبير في تحليل المنتاجات النفطية قبل تصديرها .

وحضر الافتتاح مراقبي ومنسقي مختبرات الحقول والمصافي والمختصين بمنسقة المعلومات والمتابعة بإدارة الشؤون الفنية.

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