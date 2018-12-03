بعد تسجيل 250 قضية ضد مجهول .. طلبة وافدين يعترفون بسرقة كليتهم في البيضاء 

بعد القبض على التشكيل اعترفوا بالعديد من السرقات التي ارتكبوها سابقاً

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أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى قسم البحث الجنائي بمدينة البيضاء القبض على تشكيل عصابي كبير يتمهن السرقة بالمدينة .

وقال رئيس قسم البحث الجنائي البيضاء عقيد “سعيد العجيل” إن بلاغ ورود من إدارة جامعة عمر المختار عن سرقة أجهزة كمبيوتر ومعدات مهمة وقيمة حدثت داخل كلية الهندسة تحديداً .

وقام عناصر البحث الجنائي البيضاء فور وصول البلاغ بالتحري والمتابعة إلى أن تم التعرف على الجناة والقبض عليهم في كمين مُحكم .

وأوضح العجيل أنهُ بعد القبض على التشكيل العصابي وضبط مابحوزتهم من مضبوطات ، اعترفوا بالعديد من السرقات التي ارتكبوها سابقاً .

وأضاف أن من قاموا بسرقة هذه الأجهزة للأسف هم طلبة من الكلية نفسها ، لافتاً إلى أنهم من الطالبة ومن الوافدين من جنسيات مختلفة .

وأشار عقيد سعيد العجيل إلى أنهُ خلال عام 2018 تم تسجيل عدد 250 قضية داخل القسم من قضايا مختلفة لم تسجل جميعها ضد مجهول .

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