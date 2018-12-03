وفاة شاب وإصابة آخر جراء الرصاص العشوائي في مدن مختلفة

أخبار ليبيا 24 – خاص

توفي الشاب “مهند مصطفى محمد” وإصيب “عبدالمنعم ناجي إبراهيم” برصاص عشوائي في مدن مختلفة شرق البلاد.

حيث أصيب الشاب “مهند مصطفى محمد” برصاصة عشوائية في الرأس بمدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر، ونقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي بعد تلقيه الإسعافات الأولية بمستشفى البيضاء، وتوفي متأثراً بالإصابة.

وأصيب المواطن “عبدالمنعم ناجي إبراهيم” برصاصة عشوائية في الرجل اليسرى، برصاصة عشوائية في منطقة المساكن بمدينة بنغازي، ولا يزال يتلقى العلاج بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات عن جمعه ، ما ادى الى سقوط مئات الضحايا.