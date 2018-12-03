تسعة “فصول” تصل درنة لمعالجة الاكتظاظ الطلابي بمدرسة “السيدة خديجة”

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شهدت المنطقة التعليمية درنة – الخميس – وصول عدد من الفصول الدراسية المتنقلة قادمة من مصلحة المرافق التعليمية لصالح المدارس التي تعاني الاكتظاظ الطلابي بالمدينة.

وأوضح مكتب مشروعات درنة أن الشحنة والتي قوامها تسعة فصول دراسية تأتي في إطار مشروع مصلحة المرافق التعليمية الإصلاحي لعام 2018 -2019 م في مجابهة المشاكل والصعوبات التي تعانيها بعض المناطق التعليمية ومن بينها مدينة ” درنة ” لافتا إلى أن توزيع الفصول روعي فيه مستوى الاحتياج الفعلي والكثافة الطلابية.

وأعطت مصلحة المرافق التعليمية الأولوية لمدرسة “حي السيدة خديجة” من حيث “حجم التوزيع” باعتبارها أكثر المدارس تضررا داخل المدينة وتزايد نسبة أعداد الطلبة داخل فصولها، فيما توجهت بالمقابل إلى صيانة باقي المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلبة قبل انطلاق العام الدراسي الحالي.

وكانت مصلحة المرافق التعليمية قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع مايربو عن ثلاثمائة فصل دراسي متنقل على أغلب المناطق التعليمية “الجنوبية والشرقية والغربية”.