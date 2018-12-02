أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف القائد الميداني بالقوات الخاصة “الصاعقة” “صلاح بالرأس علي” عن معاناة جرحى القوات الخاصة البالغ عددهم أحد عشر جريحاً والذين يتلقوا العلاج في روسيا .

وأوضح بالرأس علي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الجرحى يعانون من إهمال كبير في المستشفى العسكري المتواجدين فيه .

وتابع أن الدولة لم توفر للجرحى منحة إقامة لسد احتياجاتهم الشخصية ، منذ ثلاثة عشر يوماً ، لافتاً إلى عدم تواصل لجنة علاج الجرحى ولا تواصل من القيادة العامة معهم، رغم مخاطبتهم بذلك .

وأضاف القائد الميداني أن هناك مناشدات كثيرة ومتواصلة منذ وصولنا لروسيا للقيادة العامة، ولجنة الجرحى والقوات الخاصة من أجل العمل على توفير علاج للجرحى بشكل يتناسب مع إصاباتهم حيث أن جميع الإصابات هي إصابات مباشرة في إحدى العينين أو كلاهما .

ونوه بالرأس علي إلى أن لجنة الجرحى وعدت قبل سفر المصابين أنها ستوفر علاج كامل للمصابين ، وحتى هذه اللحظة مازلنا ننتظر داخل المستشفى دون أي جديد ، منوهاً إلى أن إدارة المستشفى أخبرتهم بعدم وجود تفويض مالي لعلاجهم.

وناشد القائد الميداني القائد العام المشير “خليفة حفتر” بالتدخل سريعاً لإيجاد حل لمعاناتهم وتوفير العلاج والمنحة لهم.