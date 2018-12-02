الكاديكي : حركة المرور في بنغازي بدأت تعود تدريجياً

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المكتب الإعلامى ببلدية بنغازي “نضال الكاديكى” إن بلدية بنغازي عكفت منذ فجر اليوم إلى العمل على شفط المياه حيث كلفت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالعمل على شفط المياه التي حددت بعدد 12 مختنق بالمدينة .

وأوضح الكاديكي أن البلدية قامت بتأجير عدد من سيارات شفط المياه ، وكذلك تكليف شركة وطنية بهذه المهام ، لافتاً إلى أن حركة المرور بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها .

وأهاب بالسادة المواطنين الحفاظ على غرف التفتيش وعدم رمي المخلفات وغيرها داخلها ونأمل من السادة السائقين التعاون مع الشركات المكلفة بهذا الأمر .

وأضاف أن مدينة بنغازي لا يتوفر بها بنية تحتية ، وجاء هذا التصريح عقب ما شهدته المدينة اليوم من شلل حركة السير .

وتابع الكاديكي أن أكثر من 50 بالمئة من الرقعة الجغرافية للمدينة ومنذ فترة كلفت غرفة عمليات الطوارئ المشكلة من بلدية بنغازي بالعمل على الاستعداد والتأهب لفصل الشتاء ، وبالفعل قامت الغرفة بتنظيف كافة غرف تفتيش مياه الأمطار .

وأشار إلى أن تنظيف الغرف لا يعني انسياب مياه الأمطار عند سقوطها لأن هناك معضلة ، أو مشكلة أخرى وهي انسداد أنابيب الصرف تحت الأرض ؛ ناتجة عن رمي المخلفات من قبل بعض المواطنين والباعة متمثلة في فضلات المطاعم وقوارير البلاستيك والأحجار وغيرها .

وأضاف أن تكدس النفايات داخل المواسير ينتج عنه انسداد وعدم انسياب المياه عند دخوله عبر غرف التفتيش .

ونوه الكاديكي إلى أنه لا يمكن معرفة انسداد مواسير الصرف إلا بعد سقوط الأمطار، مشيراً إلى أن معالجته يحتاج إلى حفر وتركيب مواسير جديدة أحياناً ، وهذا العمل مكلف ويحتاج إلى أموال وهذا بحد ذاته يعتبر بمثابة مشروع صيانة وتركيب .