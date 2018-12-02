استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بنينا هذه الليلة

الشركة اضطرت لوقف رحلاتها من مطار بنينا في بنغازي بعد كشف خلل فني في طائراتها

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي “أسامة بن منصور “استئناف كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية من وإلى مطار بنينا الدولي .

وأوضح بن منصور أن حركة الملاحة الجوية ستستأنف اعتباراً من الساعة 24:00 لهذه الليلة الأحد .

وذكر أن الرحلات التي ستستأنف هي “عمان ، والاسكندرية، وتونس، واسطنبول” .

ومن جهته، كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية ، “محمد قنيوة”، أن الشركة اضطرت لوقف رحلاتها من مطار بنينا في بنغازي بعد كشف خلل فني في طائراتها التي كانت قيد الخدمة.

وأشار قنيوة – في تصريحات صحفية – إلى أن الشركة كانت تعتمد في تسيير رحلاتها من المطار على هذه الطائرة فقط نظراً لخضوع الطائرة الأخرى إلى الصيانة الدورية، الأمر الذي أجبر الشركة على تجميد جدول الرحلات.

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