الأرصاد الجوية تؤكد اضطراب الأحوال الجوية في شرق ليبيا حتى الأربعاء

أخار ليبيا 24 – خاص

توقعت الأرصاد الجوية في ليبيا أن تستمر السُّحب المنخفضة الليلة ونهار الغد بالتكاثف على الشمال الغربي مع تهاطل أمطار متوسطة إلى جيدة وتشكل الضباب بالمرتفعات الجبلية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تخف حدة التقلبات بداية من ظهر الغد وتبدأ السحب تقل تدريجياً.

وذكرت أن السحب الليلة تتكاثف بالخليج وساحل سرت مع أمطار رعدية جيدة ، وتستمر غداً بشكل خفيف إلى متوسط بينما بالساحل الشرقي تتكاثف السحب وتكون رعدية مع أمطار غزيرة على سهل بنغازي والجبل الأخضر .

كما تتكاثف السحب غداً خاصة بفترة مابعد الظهر بساحل درنة وطبرق مع تهيؤ الفرص لهطول الأمطار.

وتوقعت الأرصاد استمرار التقلبات بالشمال الشرقي حتى يوم الأربعاء مع استمرار اندفاع الهواء البارد وتشكل جبهات باردة جديدة شرق البحر المتوسط تطال تاثيرها مناطق شرق ليبيا.

بشكل عام فرص الأمطار متواصلة هذه الليلة وصباح الغد، وتبدأ تخف تدريجيا مساء الغد بالمناطق الغربية والخليج ، بينما تتواصل بالمناطق الشرقية مع أجواء باردة خاصة بالمدن الجبلية (الغربي والأخضر) مع تشكل الضباب الكثيف الذي يحد من مدى الرؤية.