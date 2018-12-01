مسلح ملثم يقتحم صالة للمواد الغذائية ويستهدف العاملين بها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اقتحم ملثم مسلح صالة الفاخري للمواد الغذائية في منطقة شبنه المقابلة لسوق الأغنام وأستهدف العاملين بها بالرصاص .

وقالت مصادر أمنية في تصريح إلى أخبار ليبيا 24، أن المسلح أصاب عاملين بالصالة وهم محمد عبدالغني وشمس الدين الفاخري، حيث جرى نقلهما وأسعافهما إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمه.

وأوضحت المصادر، أن المسلح تمكن من الهرب فور دخول المواطنيين مسرعين إلى الصاله فور سمعاهم لإطلاق الرصاص داخل الصاله، ولم يتمكن من سرقة شيئ.