بالصور .. قوات الجيش تنظيم سباق لاختراق الضاحية في بنغازي 

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أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضنت مدينة بنغازي اليوم السبت تظاهرة رياضية لاختراق الضاحية شاركت فيها العديد من الوحدات العسكرية التعليمية والعاملة في القوات المسلحة .

وشاركت في اختراق الضاحية الكلية العسكرية ، والكلية البحرية، ومراكز التدريب ، واللواء 106، واللواء 73مشاة، وكتيبة طارق بن زياد ، والكتيبة 166 ، والكتيبة 155 ، والشرطة العسكرية .

وقال مدير مكتب الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي بنغازي نقيب “محمد بوخزام” إن الانطلاقة كانت من أمام ميناء بنغازي البحري، وخط النهاية في ساحة الكيش ، حيث أقيم حفل توزيع القلائد على العشرة الأوائل .

وتحصل على الترتيب الأول نائب عريف “مروان رمضان علي” من الشرطة العسكرية، والترتيب الثانى الطالب “عمران موسى محمد” من الكلية العسكرية ، والترتيب الثالث الجندي “سالم ونيس سالم” من اللواء 106، وتحصل على باقي الترتيب من الرابع وحتى العاشر طلبة الكلية العسكرية .

وحيا بوخزام كل الأجهزة الأمنية التي ساهمت فى إنجاح هذا المنشط الذي أبهج مدينة بنغازي .

 

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