استئصال كيس مائي خارج جمجمة الرأس لطفلة حديثة الولادة

حجم الكيس كان سبباً في عرقلة حركة المخ

13

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن الطاقم الطبي في قسم جراحة المخ والأعصاب اليوم السبت ، من إجراء عملية جراحية لطفلة حديثة الولادة تعاني من تشوه خلقي تمثل في كيس مائي خارج جمجمة الرأس .

وقال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الاستشاري “خالد العوامي” إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة تقرر استئصال الكيس الملتصق بالجمجمة مع وجود جزء من الأنسجة الدماغية داخل الكيس .

وأشار العوامي بأن حجم الكيس كان سبباً في عرقلة حركة المخ ، وسنقوم باستئصال الكيس بدون التأثير على الأنسجة مع ترميم العطب في جمجمة الطفلة الذي أدى إلى بروز ذلك الكيس .

من جانبها، أوضحت طبيبة جراحة المخ والأعصاب في المركز “هناء المجبري” أن قسم جراحة المخ والأعصاب يستقبل من اثنان إلى ثلاث حالات تشوه خلقي بشكل يومي ، وأن حالات التشوه الخلقي منها ما في أسفل الظهر في العمود الفقري أو في الرأس ، وحالات التشوه في العمود الفقري يكون معها ضغط على المخ ، وفي ما يخص حالة اليوم فقد وجدنا أن جزءً من الأنسجة داخل الكيس الخارجي ، وسيتم استئصال الجزء الخارجي واسترجاع الأنسجة إلى داخل المخ .

وضم الطاقم الطبي المصاحب لإجراء العملية الدكتورة “فاطمة الزوي” والدكتور “محمد الزليطني” ، وطاقم التخدير الدكتور “زياد بوزيد” والدكتورة “مروة الفرجاني” وفني تخدير “رانيا المنقوش” ، وتمريض العمليات الجراحية في المركز الطبي .

AfterPost
مقالات ذات صلة

إصابة مدني برصاص عشوائي في بنغازي

مسلح ملثم يقتحم صالة للمواد الغذائية ويستهدف العاملين بها 

بغية إنجاز معاملات التصدير .. انطلاق مشروع شبكة التجارة الليبية

عقب سنوات عجاف…درنة تعود للحياة وتسجل أدنى الأسعار

المزيد

إصابة مدني برصاص عشوائي في بنغازي

مسلح ملثم يقتحم صالة للمواد الغذائية ويستهدف العاملين بها 

بغية إنجاز معاملات التصدير .. انطلاق مشروع شبكة التجارة…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24