استئصال كيس مائي خارج جمجمة الرأس لطفلة حديثة الولادة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن الطاقم الطبي في قسم جراحة المخ والأعصاب اليوم السبت ، من إجراء عملية جراحية لطفلة حديثة الولادة تعاني من تشوه خلقي تمثل في كيس مائي خارج جمجمة الرأس .

وقال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الاستشاري “خالد العوامي” إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة تقرر استئصال الكيس الملتصق بالجمجمة مع وجود جزء من الأنسجة الدماغية داخل الكيس .

وأشار العوامي بأن حجم الكيس كان سبباً في عرقلة حركة المخ ، وسنقوم باستئصال الكيس بدون التأثير على الأنسجة مع ترميم العطب في جمجمة الطفلة الذي أدى إلى بروز ذلك الكيس .

من جانبها، أوضحت طبيبة جراحة المخ والأعصاب في المركز “هناء المجبري” أن قسم جراحة المخ والأعصاب يستقبل من اثنان إلى ثلاث حالات تشوه خلقي بشكل يومي ، وأن حالات التشوه الخلقي منها ما في أسفل الظهر في العمود الفقري أو في الرأس ، وحالات التشوه في العمود الفقري يكون معها ضغط على المخ ، وفي ما يخص حالة اليوم فقد وجدنا أن جزءً من الأنسجة داخل الكيس الخارجي ، وسيتم استئصال الجزء الخارجي واسترجاع الأنسجة إلى داخل المخ .

وضم الطاقم الطبي المصاحب لإجراء العملية الدكتورة “فاطمة الزوي” والدكتور “محمد الزليطني” ، وطاقم التخدير الدكتور “زياد بوزيد” والدكتورة “مروة الفرجاني” وفني تخدير “رانيا المنقوش” ، وتمريض العمليات الجراحية في المركز الطبي .