باريس تشتعل مجدداً .. وأصحاب “السترات الصفراء” يقتحمون أحد مطاراتها والشرطة تعتقل العشرات 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسي السبت ، صعود المحتجين إلى أعلى قوس النصر رغم تدابير الشرطة ، وارتفاع عدد الإصابات بين الأمن والمحتجين إلى 65 شخصاً ، فيما اعتقلت الشرطة 160 شخصاً.

وأضرم متظاهرون النيران بعدد من المركبات فى شوارع باريس ، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي “السترات الصفراء” الغاضبين من رفع أسعار الوقود في باريس.

وكانت السلطات الفرنسية قد حشدت آلافاً من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس ، قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود ، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

واتسع نطاق التظاهرات في باريس ، على أكثر من محور ، ووقعت اشتباكات بين المحتجين والأمن الفرنسي ، وعمد المتظاهرون إلى إحراق عدد من السيارات وتحطيم محال تجارية.

ووصل الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مساء الأربعاء، إلى العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس” للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.