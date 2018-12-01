شباب الجبل يحقق فوزا صعبا على الأنوار ولم ترتقِ المباراة، للمستوى، وكانت الأفضلية لشباب الجبل في الشوط الأول

أخبار ليبيا24- خاص

حقق شباب الجبل، فوزًا صعبًا على مضيفه الأنوار (1-0) أمس الجمعة، على ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف الفوز الوحيد، عن طريق رأسية محكمة للمدافع مروان أحفيتر، في الدقيقة (58).

ولم ترتقِ المباراة، للمستوى، وكانت الأفضلية لشباب الجبل في الشوط الأول، وانخفض أداء الفريقين خلال الشوط الثاني، وتراجع شباب الجبل بعد تسجيله للهدف ونجح في الحفاظ على تفوقه إلى نهاية المباراة.

بهذه النتيجة، يُسجل شباب الجبل أول نقاط في رصيده ليتصدر فرق المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مؤقتًا.