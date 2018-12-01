وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن 94 عاما، حسبما أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة، في منزله في هيوستون.

وقال جورج بوش الابن، في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر، إنه “يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة”.

وأضاف أن جورج هربرت ووكر بوش “كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة”.

وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.