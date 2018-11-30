وفاة طفل إثر رصاصة عشوائية في بنغازي

الطفل أدخل مساء أمس الخميس للعمليات بعد أن وصل للمستشفى وهو في حالة خطرة

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أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر طبي من مستشفى الجلاء اليوم الجمعة وفاة الطفل المبروك جلال الصديق إثر تعرضه لرصاصة عشوائية أمس الخميس.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الطفل أدخل مساء أمس الخميس للعمليات بعد أن وصل للمستشفى وهو في حالة خطرة وتوفي اليوم رغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته .

وكان الطفل البالغ من العمر 7 سنوات قد أصيب برصاصة عشوائية بالقرب من جزيرة المساكن لم يعرف مصدرها.

ويعتبر الرصاص العشوائي ظاهرة تعاني منها بنغازي نتيجة انتشار السلاح واستعماله في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وشهد هذا الشهر وفاة الشاب موسى العبيدي نتيجة إصابته البليغة، جراء رصاصة عشوائية في منطقة بوهديمة.

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