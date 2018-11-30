الأفريقية تسعيد طائرتين مؤجرتين إلى أسطولها الجوي الطائرة ستنضم إلى أسطولها للتخفيف من العجز الحاصل على جدول رحلات الشّركة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الجمعة، عن استلام إحدى طائراتها المؤجّرة من قبل شركة “سمول بلانيت” الليتوانية.

ووصلت الطّائرة التي تحمل علامة رقم <5A-ONJ> إلى مطار معيتيقة، قادمة من مطار فليونوس بجمهورية ليتوانيا.