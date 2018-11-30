أمن المرج تطالب الشؤون الاجتماعية بالوقوف مع ساكني حي الأكواخ

أعضاء من قسم النجدة يقومون بإفراغ المياه من داخل المنازل والعمل علي تصريف غرف الصرف الصحي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب مدير أمن المرج عميد “عادل عبدالعزيز” ، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية المرج بسرعة توفير متطلبات ساكني حي الأكواخ ، الذين تعرضت مساكنهم للأمطار الغزيرة مما أدى إلى إتلاف محتويات بيوتهم .

وجاءت هذه المطالبة، عقب مناشدة مندوب ساكني الأكواخ بمدينة المرج مدير الأمن ، للوقوف بجانب سكان الأكواخ خصوصاً في هذه الفترة .

وتفقد مدير الأمن المرج عميد “عادل عبد العزيز عمر” ، أوضاع المدينة أثناء هطول الأمطار حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الخميس .

ورافق مدير الأمن في جولته ، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية المرج وأعضاء من قسم النجدة الذين بذلوا جهداً كبيراً في مساعدة المواطنين الذين غرقت منازلهم أثناء هطول الأمطار .

وقام أعضاء من قسم النجدة بإفراغ المياه من داخل المنازل ، والعمل علي تصريف غرف الصرف الصحي من الأمطار ، كما ساهموا أيضاً في تصريف مياه الصرف الصحي في بعض شوارع المدينة .

وقام مدير الأمن المرج باستدعاء كلاً من رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج ، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ، وذلك لحثهم علي إيجاد حلول مستعجلة لفك الاختناقات وإيجاد حل سريع لبعض المنازل التي غرقت من جراء هطول الأمطار .

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