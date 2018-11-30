نتيجة لسوء الأحول الجوية .. إغلاق عدد من الموانئ النفطية وتدني الإنتاج 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد ، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت المؤسسة عن تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي ، حيث توقفت العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل.

وبسبب الأمواج المرتفعة، قد تضطر المؤسسة إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة .

ولقد انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم ، ومن المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل اخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وبوتيرة مستوى الإنتاج الجديد فمن المتوقع أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة، وبالتالي توقف الإنتاج خلال يومين في حالة استمرار سؤ الأحوال الجوية، كما أنه ومن المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.