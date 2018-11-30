تضاعف الصادرات النفطية الليبية إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة للنفط، “مصطفى صنع الله”، يوم الأربعاء، سعادة القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى ليبيا، “وانغ تشيمين”، والوفد المرافق له .

وناقش الطرفان ،آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والفرص المتاحة لشركات النفط الصينية لدخول السّوق الليبية.

كما أعرب رئيس مجلس الإدارة ،عن سروره بارتفاع حجم الواردات الصينيّة من النفط الليبي، والتي تجاوزت (3,5 مليار دولار) ــ هذا العام حتّى تاريخ اليوم – أي أكثر من الضعف ، مقارنة بأرقام العام الماضي (1,7 مليار دولار).

وتقدم “وانغ تشيمين”بالثناء، على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة، مشيداً بمساهمة المؤسّسة الوطنية للنفط، في النهوض بالاقتصاد الليبي بشكل فعّال ومستمرّ، مؤكّدا على ضرورة السماح للمؤسّسة بمواصلة أعمالها دون أيّ عوائق .

وشجّع (صنع الله) عودة شركات النّفط الصّينيّة إلى ليبيا، معربا عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية الصّين الشّعبيّة، على دعمها المتواصل للمؤسّسة، ممّا يعزّز من استقرار ليبيا ، ويساهم في ازدهار اقتصادها .

وعلّق “صنع الله” في هذا الصدد قائلا: ” نحن فخورون جدّا بالعلاقات الوطيدة والمتنامية ،التي تجمعنا بجمهورية الصين الشعبية، كما أننا نتطلع إلى المزيد من تعزيزها وتوسيعها؛ وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين قطاعي النفط في كلّ من ليبيا والصين” .